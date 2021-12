Le match de Premier League entre Leicester, le club des Diables Rouges Youri Tielemans et Timothy Castagne, et Tottenham prévu jeudi soir a finalement été reporté en raison de nouveaux cas de Covid chez les Foxes, a annoncé le club de football anglais.

"Leicester City peut confirmer que la direction de la Premier League a décidé de reporter le match de jeudi contre Tottenham", écrit le club dans un communiqué. "Le club n'a plus assez de joueurs de l'équipe première valides pour disputer le match", a expliqué Leicester, dont la demande de report avait été dans un premier temps refusé la veille.



Leicester a également annoncé la fermeture pour 48 heures de son centre d'entraînement "pour aider à couper les circuits (d'infection)", ce qui met en doute la tenue du match à Everton, dimanche. Mercredi, l'entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, avait regretté qu'une première demande de report ait été rejetée alors que neuf joueurs manquaient à l'appel, positifs au coronavirus, malades ou blessés. On ne sait toujours pas combien de joueurs sont atteints du Covid.



Il s'agit du quatrième match de championnat reporté en raison de cas de Covid, après Brighton-Tottenham prévu dimanche, Brentford-Manchester United décalé mardi et Burnley-Watford, dont le coup d'envoi a été annulé mercredi deux heures avant le match.