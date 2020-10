Un but de Son dès la première minute, puis un doublé de Kane avant le quart d'heure de jeu. Voilà qui devait mettre José Mourinho et lesen confiance. Un peu trop, peut-être.Car West Ham n'avait pas dit son dernier mot dans ce match comptant pour la 5e journée de Premier League. Les visiteurs ont pourtant attendu la 82e minute pour commencer leur. Balbuena a marqué le 3-1 avant que Davinson Sanchez ne donne un coup de pouce aux Hammers avec un but contre son camp à la 85e minute.Et comme si c'était écrit, il fallait attendre les dernières secondes du temps additionnel pour voir Manuel Lanzini mettre toute l'énergie de son désespoir dans une frappe impossible qui allait terminer sa course dans la lucarne d'un Lloris impuissant. Admirez plutôt: