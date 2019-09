Arsenal, Barcelone, Chelsea, on peut dire que le CV de Cesc Fàbregas a de la gueule. À 32 ans, l'Espagnol porte le maillot de Monaco, un club qu'il avait rejoint au début de cette année, afin de sauver un ASM qui croulait sous les emmerdes.

Mission accomplie, étant donné que le club principautaire a conservé sa place en première division, mais sans pour autant convaincre que l'équipe était de retour aux avants-postes. Qu'à cela ne tienne, cela n'a pas empêché le Catalan de s'exprimer dans les colonnes de AS sur sa vie sur le Rocher.

Et le champion du monde 2010 n'est pas tendre avec le niveau général du championnat de France. "La Premier League et la Liga, c'est une autre planète comparé à la Ligue 1", dit-il. "Mais il y a de gros talents individuels en France. Les grands clubs européens viennent ici pour recruter. Évidemment, le PSG domine largement, même si parfois, ils perdent. C'est une compétition très physique, avec beaucoup de contres et peu de contrôle sur les matches. Les rencontres sont un peu folles. D'un point de vue tactique, on pourrait faire beaucoup mieux."

On ne peut pas dire que l'aventure monégasque du joueur se soit jusqu'à présent révélée exceptionnelle. Peu en réussite en fin de saison dernière, Cesc s'est surtout distingué à cause de ses blessures (cuisse, mollet) et la carte rouge dont il a écopé au bout de trente minutes en 2019/2020.

© AFP



Mais outre son nouveau terrain de jeu, Fàbregas a également fait part de sa vision du foot actuel. Et comme tout bon ex-Blaugrana qui se respecte, celle-ci vaut la peine d'être entendue. "Aujourd'hui, les coaches cherchent surtout à bien défendre", explique-t-il. "Parfois, des équipes comme Liverpool défendent tellement bien, qu'elles s'offrent une certaine sécurité pour presser haut. D'autres n'y parviennent pas, doivent se replier et donc miser sur des contres. Ce système dominateur, que peuvent développer City, Barcelone, le Real Madrid, on le voit de moins en moins. Même le Barça joue de façon plus fermée qu'avant. En Ligue des Champions, en Angleterre, en Espagne, on se dirige plus vers ça, je pense."

Plus loin, le médian revient sur son manque de vitesse, qui ne l'a pourtant pas trop pénalisé durant sa carrière. "J'aurais voulu être plus rapide. Je me suis demandé plusieurs fois: 'Et si j'avais été plus véloce ?' Mais en fait, peut-être que je n'aurais pas été aussi rapide dans ma tête. Je n'avais pas la vitesse, mais c'est pour ça que j'étais obligé d'inventer une passe, un dribble. Je devais m'adapter, penser vite. Si je n'y étais pas parvenu, je ne serais pas footballeur à l'heure actuelle. Entre 21 et 25 ans, j'avais plus de peps, mais je n'ai jamais été quelqu'un de rapide ou de physique, j'en suis bien conscient. Je suis un diesel, plus qu'un moteur à explosion. Comme Xavi, j'ai mon propre rythme."

Fàbregas a enfin un petit mot pour Eden Hazard: "J'aime beaucoup, je suis un grand fan. J'ai joué avec lui cinq saisons durant. Il fera la différence à Madrid, il va beaucoup aider. C'est sûr que les attentes sont grandes là-bas, mais il a toutes les qualités pour réussir."