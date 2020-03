Andrea Agnelli est le patron de la Juve mais aussi le président de l'influente association des clubs européens (ECA).

"J'ai le plus grand respect pour ce qu'accomplit l'Atalanta, mais sans avoir de passé dans les compétitions européennes, après une seule bonne saison, ils participent à la Ligue des Champions. Est-ce que c'est juste ?" Voilà des propos qui vont choquer le monde du football. Lors d'une réunion présidée par Agnelli, le patron de la Juve a attaqué frontalement son "rival" en Série A. Il a ensuite pris un autre concurrent en exemple pour expliquer le fond de sa pensée. "La Roma, qui a beaucoup contribué au classement UEFA de l'Italie, n'y est pas à cause d'une seule mauvaise saison, ce qui a un impact financier pour eux." Pas sûr que ce genre de déclarations plaise à tout le monde. L'Atalanta est une des formations les plus enthousiastes d'Europe et réalise cette saison, un parcours remarquable en C1. Grâce à sa victoire 4-1 contre Valence en huitième de finale aller, Castagne et ses coéquipiers sont bien partis pour se qualifier en quart de la Coupe aux grandes oreilles.

L'objectif de cette fameuse réunion organisée par l'ECA était de justifier la création d'une compétition fermée pour les plus gros clubs européens. Agnelli aimerait fonder une Super League européenne avec une qualification automatique pour les plus grands clubs même en cas de saison ratée. "On pense à la mise en place d'éléments correctifs pour ces clubs pour leur permettre de prospérer" a-t-il expliqué. Avant d'ajouter: "Un club pourrait conserver son statut dans les compétitions internationales à partir du moment où il atteindrait un niveau minimum dans son championnat"