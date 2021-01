L’international espagnol n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Il pourrait rebondir très rapidement à Arsenal ou au FC Séville.

"Ça me fait mal de devoir laisser Isco et Marcelo sur le banc. Parce que ce sont des joueurs qui veulent être sur la pelouse. Ce sont des situations compliquées et c’est le mauvais côté du rôle d'entraîneur malheureusement. Je dois l'assumer, c'est ma responsabilité", expliquait Zinedine Zidane avant le match du Real face à Elche il y a quelques jours.

Les mots du tacticien français sont certainement sincères. On le sait proche de son groupe de manière générale. Mais dans le milieu du ballon rond, les mots ne suffisent pas. Isco, le petit prince espagnol, est conscient qu’il est temps de faire un choix. Le choix de la raison certainement, celui pour le bien de sa carrière. Car à l’heure actuelle, la sienne fait du surplace. Le clan du milieu créatif espère donc trouver une destination idéale dans les semaines à venir. Il pourrait rejoindre la capitale anglaise ou l’Andalousie.



