En 19 affrontements, Thibaut Courtois est passé du cauchemar au rêve face au Barça. Retour sur les épisodes les plus marquants.

Son bilan ne plaide pas en sa faveur. À peine cinq victoires en 19 rencontres. Et surtout 29 buts encaissés. Le Barça est le club que Thibaut Courtois a le plus souvent croisé durant sa carrière. Il est aussi celui face auquel il a le plus souffert. Même s’il reste désormais sur quatre succès d’affilée, le Diable rouge garde beaucoup de mauvais souvenirs des Blaugranas.

Un 5-0 comme première

C’est avec le maillot de l’Atlético Madrid que Courtois a croisé le plus souvent les Catalans (10 fois). Le baptême du feu a eu lieu il y a plus de dix ans, le 24 septembre 2011 : le gardien belge a dû s’incliner cinq fois, avec un triplé exceptionnel de Lionel Messi qui avait baptisé le Belge avec un ballon entre les jambes sur le cinquième.