Avant que Messi, désormais âgé de 34 ans, ne marque un seul but pour Barcelone, il a joué pour une équipe nommée Newell's Old Boys sports club (une équipe de football pour garçons de 8 à 12 ans) en Argentine.



Goldin Auctions a mis la main sur une superbe carte d'identité datant d'il y a plus de 20 ans, anciennement détenue par le Lionel Messi, avec une signature très enfantine. Sur celle-ci, le petit Leo a écrit son prénom et son nom en lettre majuscule.



Beckett, l'un des authentificateurs les plus respectés, a certifié la carte et l'a plastifiée avec son sceau d'approbation.



Le triple vainqueur du Ballon d'Or a rejoint le club de Newell en 1995, alors tout juste âgé de 8 ans. Il y a fait ses débuts et y a livré des prestations déjà impressionnantes pour son âge. Lionel Messi a ainsi marqué en moyenne plus d'un but par match avec le club.



L'objet souvenir unique en son genre a été mis aux enchères lundi soir, avec une mise de départ de $10.000.



Vous avez jusqu'au 23 octobre pour participer à l'enchère. Bonne chance!