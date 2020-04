L'UEFA a menacé les clubs de sanctions s'ils refusaient de terminer la saison.

"Pour moi, recommencer à jouer serait une pure folie" le président de Brescia, Massimo Cellino, n'y va pas par quatre chemins dans la Gazzetta dello Sport: il veut que la saison s'arrête. Et qu'importe les sanctions sportives ou financières que l'UEFA veut lui infliger.

Dans un communiqué de presse, l'instance européenne a menacé les clubs des championnats européens qui n'iraient pas au terme de la saison: "Une fin de championnat prématurée laisserait planer un doute sur la réalisation de cette condition. L’UEFA se réserve le droit d’autoriser des clubs aux compétitions européennes de la saison 2020-2021, en se basant sur les règlements en vigueur." Cette menace brandie par l'UEFA a soulevé l'indignation des certaines figures du monde du football avec en tête, le bouillant président italien.

Massimo Cellino n'a pas manqué d'égratigner l'UEFA. "Ici nous avons des camions qui transportent des morts, nous sommes au centre de l'épidémie. Si l'UEFA veut faire quelque chose d'utile, qu'ils envoient des bouteilles d'oxygène et des respirateurs à Brescia, nous en serions reconnaissants." Au 1er avril, la Lombardie comptait 7 593 morts du Covid-19... Il s'agit de la région d'Italie la plus touchée par la maladie.

Le président de Brescia a ensuite promis de ne prendre aucun risque et de ne pas bafouer la mémoire des personnes tristement disparues: "S'ils nous y obligent, je suis prêt à ne pas aligner l'équipe et perdre les matches 3-0 par forfait, par respect pour les citoyens de Brescia et leurs proches qui ne sont plus là. "

"Je me fiche de la relégation"

Son club, bon dernier de Serie A, serait-il avantagé par cette fin de saison prématurée? Selon lui, le sportif n'est plus du tout à l'ordre du jour. "Je me fiche de la relégation. Jusqu'à présent nous l'avons mérité et je suis également à blâmer" a-t-il commencé. Il a ensuite enchaîné en attaquant l'un de ses confrères: "Claudio Lotito (président de la Lazio, ndlr) me l'a hurlé la dernière fois : "tu ne veux pas reprendre pour te sauver". Et ça vient de lui qui fait des pieds et des mains pour reprendre car il pense gagner le titre."

Selon lui, reporter le championnat n'aurait aucun sens. "Les plans de l'UEFA sont irréalisables et irresponsables, lâche-t-il tout d'abord au quotidien. L'instance est prête à aller au-delà du 30 juin ? On ne peut rien décaler : la saison se termine le 30 juin, date butoir pour la présentation des bilans économiques des clubs et des contrats des joueurs. Ils (à l'UEFA) sont arrogants et ils ne pensent qu'à leurs intérêts économiques et aux Coupes.", a-t-il indiqué.

A travers ce décalage des matchs, Cellino pense que l'UEFA fait le mauvais choix pour repartir de l'avant: "C'est une question de santé et de sauvetage du système du football. Après avoir perdu cette saison, on va gâcher la prochaine qui sera décisive pour repartir de l'avant..."

Marc Overmars: "Le championnat est mort"

Cellino n'est pas le seul à militer pour une fin de saison prématurée. Hier, le président de la Pro League a officiellement annoncé vouloir faire de même. Aujourd'hui, c'est l'AZ Alkmaar et le PSV Eindhoven qui rejoignent l'Ajax Amsterdam sur le fait de ne pas finir la saison. Mercredi, Marc Overmars, le directeur sportif du club ajacide avait déclaré: "Aux Pays-Bas, nous ne sommes pas aussi dépendants des revenus liés aux droits télé qu'en Espagne, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne. Je pense que l'UEFA a fait pression sur [les fédérations] pour les inciter à jouer à n'importe quel prix. Le Championnat est mort, la vie est plus importante."