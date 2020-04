Werner Wolf, le président du FC Cologne, s'attend à ce que la Bundesliga, le championnat de football allemand, se joue à huis clos pour le reste de l'année.

"De mon point de vue, les supporters ne pourront plus venir voir de matches au stade de football cette année", a-t-il déclaré lors de l'émission "Loss mer schwade".

Wolf, 63 ans, espère que le football pourra rapidement reprendre ses droits car sans matches, "c'est beaucoup de travail mais pas de plaisir". Selon lui, cela pourra reprendre lorsque tous les clubs l'auront décidé unanimement. "Nous espérons reprendre le premier ou le deuxième weekend de mai avec des matches à huis clos". Cologne, l'équipe de Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete, a joué le seul et unique match à huis clos de l'histoire de la Bundesliga lors d'une défaite 1-2 à Mönchengladbch le 11 mars dernier. "Si ce n'était pas un match à huis clos, je suis certain que nous ne l'aurions pas perdu."