La Liga a pris la décision inhabituelle d'inclure les prévisions de température dans l'élaboration de son calendrier de matchs pour le reste de la saison, a révélé Javier Tebas, le président de l'organe qui gère le football professionnel espagnol.

L'association espagnole des joueurs a exprimé des inquiétudes au sujet de disputer des rencontres dans une chaleur extrême alors que la saison a été prolongée durant les mois les plus chaudes de l'année en Espagne.

La Liga a pris des mesures pour démontrer qu'elle ne mettra pas en danger la santé des joueurs à cause des conditions climatiques.

"Nous avons travaillé avec l'historique des températures et les prévisions sur 15 jours", a déclaré Javier Tebas, le président de la Liga, dans une interview au détenteur des droits télévisés Movistar.

Le coup d'envoi qui cause le plus d'inquiétude est celui de 13h heure locale. "Nous avons vu que le week-end du 12 juin (celui de reprise, ndlr) le temps est plus frais, donc nous avons programmé des matchs à 13h", a précisé Tebas.

"Si le temps change et que les températures augmentent, nous déplacerons le match à 17h. La tranche horaire de 13h est important pour nos partenaires à l'étranger."