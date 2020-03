Karl-Heinz Rummenigge a également fait une proposition concernant la saison à venir.

Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice avait une proposition tout à fait surprenante : reprendre la saison actuelle à la fin août et commencer l'exercice suivant seulement en février.

Une idée plutôt folle mais qui commence à faire son chemin dans différents clubs européens.

Ainsi, le président du conseil d'administration du Bayern Munich a expliqué sa vision des choses, qui n'est pas très éloignée de celle de son homologue niçois : "Afin de ne pas fausser notre championnat, il faut absolument aller au bout de cette saison", a-t-il expliqué au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Mais, il est aussi question de la survie de plusieurs de nos clubs et d'éviter un désastre économique sans précédent. C'est pourquoi, j'estime qu'il est judicieux de prolonger cet exercice 2019-2020 au pire jusqu'en septembre si cela n'est pas possible autrement."

Avant d'enchaîner sur une proposition concernant la saison suivante : "Résultat: le début de la saison prochaine pourrait avoir lieu au début de l'hiver. Évidemment, il faudrait tout décaler pour que les joueurs puissent profiter d'une préparation suffisamment longue. C'est un scénario tout à fait envisageable."

Une proposition similaire à celle du président de Nice mais tout de même pas aussi extrême.

Un marché des transferts hors du commun

Dans son interview au quotidien allemand, Rummenigge a également parlé du prochain marché des transferts qui s'annonce pour le moins particulier. Les clubs devraient se montrer plus discrets lors du mercato d'été suite au difficulté financière dans lesquelles sont plongés de nombreux clubs suite à l'arrêt des différentes compétitions : "Nous serons plus rationnel au niveau des transferts à l'avenir. Quant aux règles du fair-play financier, je suis intimement convaincu qu'elles vont devenir moins strictes et plus souples."

Pour conclure, le président du club bavarois n'a pas hésité à critiquer les déclarations du président de l'UEFA Alexander Ceferin, qui avait évoqué la fin juin comme date limite pour la fin de la saison actuelle : "Ce genre de déclaration ne peut qu'avoir une influence négative avec un sentiment d'incertitude sur le marché du football", a ainsi conclu Rummenigge.