Cette réforme avait été initiée par les propriétaire de Liverpool et de Manchester United et prévoyait notamment une réduction à 18 du nombre de clubs dans l'élite et une nouvelle répartition des droits télé, mais la Premier League va "travailler ensemble en tant que collectif de 20 équipes à un plan stratégique pour les futures structures et financement du football anglais", précise le communiqué de la Premier League.