On risque de faire la fête ce samedi dans les rues de Paris et Munich. Les plus que probables futurs champions de France et d’Allemagne (NdlR : il s’agirait des deux premiers sacres dans les cinq grands championnats européens) auront l’occasion de soulever le trophée devant leur public. Mathématiquement, le PSG pourrait même déjà être sacré ce mercredi à Angers, s’il venait à l’emporter pendant que Marseille, que les Parisiens ont écarté dimanche soir (2-1), ne gagne pas face à Nantes. Le scénario le plus probable reste toutefois d’encore garder le champagne au frais jusqu’à samedi lors de la réception de Lens.



