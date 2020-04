Les deux stars pourraient rester dans la capitale parisienne malgré les rumeurs de départ.

Selon les informations du quotidien L'Équipe, le Paris-Saint Germain se montrer très confiant à l'idée de pouvoir garder sa pépite Kylian Mbappé la saison prochaine malgré l'intérêt grandissant du Real Madrid et se montre également optimiste pour conserver Neymar également malgré une belle offre du FC Barcelone.

Les dirigeants parisiens pourraient tirer profit de la crise du coronavirus qui affecte les finances des grands clubs selon le quotidien français. En effet, la crise sanitaire obligera sans doute les grands clubs à ne pas faire de folie lors du prochain mercato d'été.

"Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une volonté de l'Émir", a déclaré une source proche des propriétaires qataris qui "ne broncheraient pas" peu importe l'offre émise pour Kylian Mbappé selon une autre source proche du dossier.

Le dossier Neymar semble lui plus complexe puisque le joueur est courtisé par le FC Barcelone depuis un an maintenant. Mais si le Brésilien semblait tout proche d'un retour en Catalogne an août dernier, "on pense que l'été sera plus calme", a indiqué un proche du joueur Brésilien à L'Équipe. Mais au contraire de Mbappé, une offre intéressante de la part des Blaugranas pourrait faire réfléchir les dirigeants parisiens : "Dans le cas Neymar, contrairement à Mbappé, le PSG pourrait accepter une partie du paiement en différé cette fois, ce qui n'avait pas été le cas l'année précédente."

Neymar est réclamé par le vestiaire barcelonais et les dirigeants catalans pourraient faciliter la transaction en incluant Antoine Griezmann dans la balance.