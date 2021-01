D'après nos confrères de L'Equipe, souvent bien renseignés, le PSG va mal d'un point de vue financier.

En décembre, le club de la capitale est passé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP), en affichant des pertes de 204 millions d'euros à la date du 30 juin 2021. C'est 60% de plus que le montant évalué il y a deux ans (125M).

Il faut dire que l'absence de supporters dans le stade fait mal au club parisien. Nos confrères français avancent que les pertes liées à leur absence entraîneront des pertes oscillant entre 120 et 130 millions d'euros. En effet, parmi les places vendues à la billetterie du club, se trouvent les fructueuses places VIP, dont les recettes ne sont pas négligeable pour Paris.

Une seule solution: vendre !

Pour équilibrer la balance financière, le PSG devra se résoudre à vendre ses joueurs. Neymar et Mbappé, dont les contrats arrivent à échéance le 30 juin 2022, n'ont toujours pas prolongé. S'ils ne le font pas, ils partiront gratuitement l'été prochain et l'investissement de presque 400 millions d'euros de 2017 n'aura rien rapporté. Pour la première fois, le club commence à envisagerait la vente de Mbappé, avec qui les discussions sont plus difficiles que Neymar.

Sinon, l'Equipe évoque les possibilités de vente de Gueye, Paredes, Diallo et Kehrer mais il n'est pas certain que ces joueurs veuillent quitter le PSG.