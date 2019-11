Le Paris SG a maîtrisé Lille (2-0), vendredi en Ligue 1, même si Neymar a passé une soirée frustrante. Mais avec le retour de son Brésilien, et celui de Kylian Mbappé, le leader est prêt pour le choc au Real Madrid en Ligue des champions, mardi.

Si la capitale s'attendait à danser la samba avec le retour de son N.10, c'est bien au rythme du tango argentin qu'il continue d'avancer en tête du championnat.

Comme à Brest avant la trêve (2-1), Mauro Icardi (17e) et Angel di Maria (31e) ont marqué pour faire passer à leur équipe une soirée tranquille, malgré la pluie et la défense à cinq lilloise qui laissaient entrevoir le contraire.

Le style albiceleste est moins flamboyant, mais plus efficace, à l'image du "Goleador" qui a inscrit son 10e but en 11 rencontres, sur son tout premier ballon dans la surface, à l'affût d'une erreur de José Fonte.

Cette action résume tout ce qu'il a manqué à Lille: sans leur buteur Victor Osimhen, suspendu, ni Jonathan Bamba, malade, les Dogues ont cruellement manqué de réalisme (2e, 9e, 76e, 82e, 84e) pour se donner une chance de prendre un point, et récompenser plusieurs bonnes séquences.

Incapable de gagner à l'extérieur cette saison, dernier de sa poule de C1, la jeune formation de Christophe Galtier, fragile 7e de L1, a reçu des leaders une leçon d'opportunisme... mais de Neymar, pas grand-chose.

Pour son retour, le Brésilien a laissé aux vestiaires le grand sourire qu'il a pris l'habitude d'afficher à l'entraînement. Enfin en mode compétition, après plus d'un mois d'absence, il a peut-être livré son pire match de la saison.

Mbappé entre

Nerveux, souvent à réclamer des fautes à l'arbitre, le N.10 a plus enchaîné les balles perdues que les gestes d'éclat, même si le Parc des princes s'est régalé de sa talonnade... qu'un Lillois a interceptée. Il est rentré directement aux vestiaires à son remplacement (63e), la tête basse.

Mais, après les blessures à répétition qui ont fait rater au maestro plus d'un match sur deux depuis son arrivée en 2017, l'essentiel était ailleurs pour le PSG, déjà tourné vers Madrid.

"Ney" a joué sans gêne, et c'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur Thomas Tuchel qui pourra compter sur une équipe au quasi grand complet.

Kylian Mbappé, la dernière grande interrogation pour ce déplacement après qu'un virus l'a privé d'entraînement jusqu'à jeudi, a laissé entrevoir un bel état de forme sur la demi-heure qu'il a jouée. Le prodige aurait même pu marquer sur sa première occasion (68e).

Le gardien Keylor Navas, qui a soigné durant la trêve des douleurs aux adducteurs, a lui été très bon. Il n'a manqué à la fête que Marco Verratti, blessé, et Edinson Cavani, qui a raté sa chance de marquer (90e) après son entrée à la 78e.

Dortmund revient de l'Enfer cinq jours avant Barcelone

Mené 3-0 à domicile à la pause, le Borussia Dortmund est revenu de l'Enfer vendredi en arrachant l'égalisation 3-3 dans le temps additionnel contre la lanterne rouge du Championnat d'Allemagne, Paderborn.

Deux semaines après avoir été piétiné 4-0 à Munich, et à cinq jours d'un déplacement crucial à Barcelone en Ligue des champions, le Borussia a sombré corps et âme en première période: menés 3-0 à la pause (Streli Mamba, 5e et 37e et Gerrit Holmann 43e), les Jaune et Noir ont retourné le match in extremis grâce à Jadon Sancho (47e), Axel Witsel (84e) et Marco Reus (90+3).

"Nous devons nous excuser auprès de tous nos fans pour cette prestation, a dit Reus en fin de match, alors que le public sifflait ses joueurs. Nous n'avons plus le droit, plus jamais, de refaire ça, c'était absolument de la merde. Je n'ai aucune idée de ce que nous avons fabriqué en première période."

Au classement, Dortmund est provisoirement à cinq points du leader Mönchengladbach et à un point d'un trio Leipzig/Munich/Fribourg, qui jouent tous samedi ou dimanche.

L'entraîneur Lucien Favre, violemment critiqué ces dernières semaines, survivra-t-il à cette prestation calamiteuse, devant les 82.000 supporters du Signal Iduna Park? C'est la question que posaient journalistes et experts dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, tant le Borussia a échappé de justesse à une deuxième humiliation consécutive.

Paderborn, qui n'avait marqué que quatre points (une victoire, un nul) en 11 journées, a ouvert le score dès la 5e minute par Streli Mamba, à la reprise d'un centre de Kai Pröger, qui avait laissé sur place le malheureux Nico Schulz.

La débâcle de Munich

Les deux autres buts (de la première période) sont exactement sur le même schéma: une transition vite jouée, un ballon en profondeur, l'arrière central de Dortmund Julian Weigl totalement pris de vitesse, et un doublé de Mamba (37e) avant le 3-0 de Gerrit Holtmann (43e).

Les trois changements réalisés à la pause par Favre (entrées de Julian Brandt, Thorgan Hazard et Achraf Hakimi) ont redonné un peu de dynamisme à l'équipe. Sancho a rallumé l'espoir en marquant dès la reprise (3-1, 47e), mais Dortmund a ensuite multiplié les occasions sans marquer, tandis que Paderborn le promu s'accrochait avec bravoure à son incroyable exploit.

Les commentateurs, samedi, se demanderont pour la énième fois quel est ce mal qui ronge le Borussia Dortmund. "Manque de caractère de l'équipe" et "manque de charisme de son entraîneur" sont les deux reproches qui sont le plus souvent revenues ces derniers mois, au fil des performances en dents de scie des Jaune et Noir, dont les dirigeants annonçaient en début de saison leur intention de disputer le titre au Bayern.

Mêmes causes, mêmes effets? La saison dernière, après avoir été giflé 5-0 à Munich, Dortmund s'était effondré pour finalement abandonner le titre aux Bavarois. A l'évidence, les hommes de Lucien Favre ont du mal à récupérer de la débâcle du 9 novembre, où ils ont soudain eu l'air de juniors désemparés face à une équipe de guerriers.

L'adversaire mercredi sera d'un tout autre calibre que Paderborn. Il reste cinq jours à Lucien Favre pour métamorphoser une équipe en plein doute.