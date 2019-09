Pour la première fois depuis 2011, il n'y a pas eu de vainqueur dans le grand choc PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam, la tête d'affiche de la 7e journée du championnat des Pays-Bas de football, dimanche au Philips Stadion: 1-1 (mi-temps: 0-0).

Les deux équipes qui n'ont joué que six matches et sont toujours invaincues, ont 14 points, comme Vitesse Arnhem, troisième. Ajax a mené mais s'est fait rejoindre, le jeune prodige Donyell Malen (ex-Ajax !), 20 ans, signant l'égalisation (son septième but en championnat!).

Les occasions ont été assez nombreuses en première mi-temps mais Jeroen Zoet, entre autres sur des frappes de Lisandro Martinez (19e), David Neres (27e) et Dusan Tadic dans le temps additionnel, pas plus qu'André Onana, sollicité dès la 6e par Mohammed Ihattaren, ne se sont inclinés.

Les goals sont donc tombés en deuxième mi-temps.

Quincy Promes a en effet exploité une jolie passe de Tadic pour ouvrir le score à la 63e (0-1).

Mais le désormais inévitable Donyell Malen a égalisé pour le PSV un quart d'heure plus tard, en exploitant ses qualités de finisseur pour transformer brillamment en but, un assist de Cody Gakpo, qui venait de remplacer Jorrit Hendrix (1-1, 77e).

Le PSV, à 18h30 contre Groningue et Ajax, à 20h45 contre Fortuna Sittard, disputeront leur match en retard de la 4e journée mercredi.