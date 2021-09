Yorbe Vertessen a disputé une mi-temps pour le PSV. Vainqueur de ses quatre premières rencontres de championnat, le PSV Eindhoven enregistre sa première défaite de la saison. Rentré à la mi-temps de la rencontre, Yorbe Vertessen n'a pu permettre aux siens de remonter les buts encaissés des oeuvres de Jens Toornstra (45+1, 85e) et Brian Linssen (71e). L'ancien Genkois Cyreil Dessers a aggravé un petit peu plus la marque dans les arrêts de jeu (90+2).

Un peu plus tôt dans la journée, le Go Ahead Eagles de Philippe Rommens, monté au jeu à la 52e minute, s'est imposé 1-0 à domicile contre le PEC Zwolle. Siemen Voet n'a pas quitté le banc des remplaçants pour Zwolle.

Au classement, avec cette défaite, le PSV reste bloqué à douze points et compte désormais une unité de retard sur l'Ajax en tête du classement. De son côté, Go Ahead occupe la huitième place avec six points, alors que le PEC Zwolle ferme la marche avec cinq défaites en autant de rencontres.