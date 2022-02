Une première depuis trois mois. Le ministre de la Santé, du Bien-être et du Sport Ernst Kuipers a confirmé mardi en conférence de presse l'assouplissement des règles en matière de lutte contre le coronavirus.

Les spectateurs devront néanmoins présenter un pass sanitaire à l'entrée et porter un masque facial ce week-end.

Une semaine plus tard, à partir du 25 février, les pass sanitaires ne seront plus nécessaires et les masques ne seront plus obligatoires que dans les transports publics et les avions.