Le RC Lens de Guillaume Gillet se rapproche de la Ligue 1.

Après avoir livré un match héroÏque mardi dernier au Paris FC, en se qualifiant aux tirs au but, le RC Lens a remis le couvert ce vendredi, en s'imposant au FC Troyes, au terme d'une nouvelle rencontre à couteaux tirés.

Après une ouverture du score précoce via leur buteur Gomis, les Sang et Or ont été doublement punis, à la suite d'un penalty assez léger accordé aux Troyens, assorti d'une exclusion pour le gardien lensois Jean-Louis Leca. Les locaux égalisaient juste avant la pause et l'on pensait alors que les Nordistes allaient accuser le coup physiquement après leur match de mardi.

Puisant dans leurs ressources, ils n'ont cependant rien lâché, à l'image de leur capitaine Guillaume Gillet, exemplaire d'abnégation et de courage au milieu du jeu. C'est d'ailleurs lui qui faisait parler toute son expérience pour provoquer l'exclusion d'un joueur de Troyes en seconde période, ce qui redistribuait les cartes.

Dans les prolongations, Lens émergeait, grâce à une splendide tête croisée de Banza, monté au jeu, et l'emportait sur le score de 1-2.

Les très nombreux supporters des Sang et Or pouvaient laisser éclater leur joie : Lens jouera pour la montée en Ligue 1 la semaine prochaine (match aller à Lens jeudi soir, retour dimanche), face au barragiste de Ligue 1, qui sera désigné ce vendredi soir après la dernière journée de championnat.