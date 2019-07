La nouvelle saison n'a pas encore commencé et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard semble déjà en crise.

Vendredi dans le New Jersey, il a été humilié 7-3 dans son dernier match de l'International Champions Cup, qui plus est par son rival de l'Atlético Madrid. Zinédine Zidane, revenu aux commandes afin de faire oublier une mauvaise saison dernière, n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître que les choses ne vont pas encore très bien.

"Rien n'était bon aujourd'hui", a reconnu Zidane lors de la conférence de presse d'après-match. "Nous avons commencé le match de façon dramatique et ce n'est pas permis contre un adversaire fort. On a manqué de tout, surtout d'intensité. Ce qui est tout simplement crucial à ce niveau. Les joueurs sont très déçus. L'Atlético était vraiment meilleur à tous les niveaux et nous n'avons jamais réussi à renverser la vapeur. Ça fait mal, mais je ne m'inquiète pas. Heureusement, c'était un match amical, une préparation pour le vrai travail. La compétition commence le 17 août. Nous devons être prêts alors. Nous restons motivés et affamés et je suis sûr que la situation s'améliorera bientôt. Nous avons une bonne saison devant nous. J'en suis convaincu."

Zidane s'est également interrogé sur les performances décevantes d'Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges a joué pendant une heure, principalement sur le flanc gauche, mais n'a été vraiment menaçant qu'une seule fois. Il a délivré l'assist sur le 5-1 de Nacho. "Tout le monde était mauvais aujourd'hui, pas seulement Hazard", a précisé Zidane qui ne voulait pas en dire trop sur son 'chouchou'. "Il ne s'agit pas de lui, ni des autres joueurs individuels. Nous avons échoué collectivement."

Hazard et ses coéquipiers atterrissent déjà à Madrid samedi après-midi. Mardi à Munich, un nouveau match amical les attend contre Tottenham dans le cadre de l'Audi Cup.

.