"Le Real Madrid clôt l'exercice 2019-2020 avec un résultat positif de 313.000 euros", a indiqué le club madrilène dans un communiqué diffusé mercredi soir, à la suite de la réunion ordinaire de son comité directeur. "L'impact du Covid-19 a supposé une réduction de 13% (-106 millions d'euros) des revenus de l'exercice 2019-2020", a précisé le Real, qui a enregistré 714,9 millions d'euros de revenus en 2019-2020, alors qu'il avait perçu 757,3 millions d'euros de revenus en 2018-2019.

Le "patrimoine net" du club s'élève à 533 millions d'euros, avec une "trésorerie" de 125 millions d'euros au 30 juin 2020. Au regard de la saison 2020-2021, le club madrilène prévoit 617 millions d'euros de revenus, "soit environ 300 millions d'euros de moins que si l'on avait connu la même croissance que les années qui ont précédé la pandémie", a détaillé le Real.

Le Real Madrid précise que ce bilan a pu être sauvé grâce à l'effort consenti par les joueurs et les membres des encadrements des équipes professionnelles de football et de basket notamment, qui ont accepté une réduction salariale de 10%. En guise de comparaison, son rival, le FC Barcelone, a accusé 200 millions d'euros de revenus en moins et des pertes nettes à hauteur de 97 millions d'euros en raison de la pandémie, avait indiqué le Barça en octobre. Le Barça avait budgété 1.047 millions d'euros de recettes pour la saison 2019/2020, mais la grave situation provoquée par la pandémie n'a fait gagner que 855 millions d'euros au club, soit 203 de moins que prévu.