Ce vendredi soir, le Real Madrid reçoit Alavès à 22h. Les Madrilènes doivent s'imposer pour reprendre quatre points d'avance sur le Barça, qui a gagné mercredi soir contre l'Espanyol.

Quelle défense sera alignée ce mercredi soir devant Thibaut Courtois ? Telle est la question que Zinédine Zidane a dû se poser au cours des dernières heures. Le tacticien français est obligé de changer son arrière-garde, zone du terrain la moins changée depuis la reprise post-coronavirus. Les Merengue sont privés de Sergio Ramos, Marcelo et Dani Carvajal pour affronter Alavès.

Heureusement pour eux, Raphaël Varane, absent du dernier match suite à une blessure, est de retour au coeur de la défense. Il devrait évoluer aux côtés de Militao, auteur d'une bonne prestation à Bilbao. A gauche, Ferland Mendy, doublure de Marcelo, devrait débuter la rencontre. C'est plus le poste de latéral droit qui pose question. Nacho, défenseur latéral occasionnel, est lui aussi absent. Pour le dernier poste, celui de latéral droit, Zinédine Zidane a le choix entre Javi Hernandez ou Miguel Gutierrez, deux joueurs de la réserve du Real Madrid. A moins que Zidane n'opte pour Lucas Vazquez, que Zinédine Zidane apprécie et a déjà recyclé au poste de bac.

ZZ pourrait également surprendre tout son monde et opter pour un changement de dispositif.

Plus haut sur le terrain, Eden Hazard, à nouveau dans la sélection, sent encore une gêne et devrait débuter sur le banc.