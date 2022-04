Thibaut Courtois et ses équipiers sont venus s'imposer sur la pelouse du FC Séville 2-3. L'inévitable Karim Benzema a arraché les trois points dans le temps additionnel (90e+2).

Après ce 23e succès, le Real compte désormais 75 points, quinze de plus que le FC Barcelone (qui a joué deux matchs de moins). Séville, troisième; compte aussi 60 points tout comme l'Atlético Madrid, quatrième. Lundi soir, le Barça accueille Cadix.

Rakitic (21e) et Lamela (25e) avaient pourtant placé les Sévillans sur du velours à la pause en trompant le gardien des Diables Rouges.

Au retour des vestiaires, le nouveau venu Rodrygo a relancé les Madrilènes (50e) bien servi par Carvajal. Si le but de Vinicius (76e) a été refusé pour une faute de main, celui de Nacho (82e), monté au jeu une minute plus tôt, sur un nouvel assist de Carvajal, remit les deux équipes à égalité. Dix minutes plus tard, Rodrygo donnait l'assist décisif à Benzema qui marquait son 25e but en Liga de la saison. Pas le moins important.

Il reste six journées de championnat. Il faudrait une fin de saison catastrophique pour priver le Real d'un 35e titre national.