Comme l’an dernier, le Real Madrid est le club de football le mieux évalué d’Europe selon le rapport "The European Elite 2020 " du cabinet de conseil KPMG, dont les données ont été établies avant la pandémie de Covid-19.

La valeur du club d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois est estimée à 3,478 milliards d’euros. Sa croissance a été de 8 % sur les douze derniers mois. Le Real devance Manchester United (3,342) et Barcelone (3,193), désormais 3e aux dépens du Bayern Munich (2,878), grâce à une progression de 19 % en un an. Complètent ensuite dans l’ordre du top 10 : 5e (+ 2 par rapport à 2019) Liverpool (2,658) ; 6e (- 1) Manchester City (2,606) ; 7e (- 1) Chelsea (2,218) ; 8e (+ 1) Tottenham (2,067) ; 9e (+ 2) Paris Saint-Germain (1,911) ; et 10e (- 2) Arsenal (1,852).

Après un recul de deux rangs, la Juventus se retrouve 11e (1,735). Liverpool, 5e, a enregistré un bond de 23 % de sa mise en valeur et le PSG, 9e, de 45 %. La palme de la croissance parmi les 32 clubs les mieux classés revient à Galatasaray avec 49 %. La formation turque, 27e (+ 5), avait régressé de 26 % l’année précédente.

Deux clubs font leur entrée dans ce prestigieux classement (Valence, 25e, et le FC Porto, 30e) dont 9 des 21 premières équipes sont issues de la Premier League anglaise. Aucun club belge ne figure dans ce top 32…

Mais la baisse de revenus à cause de la crise actuelle (ticketing, droits télé… mais aussi celle, attendue, des profits provenant des transferts) aura évidemment un impact sur les performances financières futures des clubs.