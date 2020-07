Pour sabrer le champagne, Hazard, Courtois et les Madrilènes devront battre Villareal, classé cinquième du championnat, ou du moins, faire un résultat 'aussi bon' ou 'moins mauvais' que celui du FC Barcelone, qui accueille Osasuna, onzième de Liga.

Grâce au bilan parfait de 9 victoires en autant de rencontres depuis la reprise du football post-coronavirus, les Madrilènes, qui comptaient deux points de retard avant le retour sur les terrains, ont réussi à revenir sur leur rival catalan et finalement le dépasser de quatre unités. Le chassé croisé passionnant de fin de saison n'a pas vu le Real craquer une seule fois tandis que le FC Barcelone s'est, de son côté, pris plusieurs fois les pieds dans le tapis.

Quels sont les différents cas de figure qui pourraient voir les Merengue fêter leur titre lors de cette avant-dernière journée de championnat ? C'est très simple, ils doivent faire aussi bien que leur actuel dauphin!

En cas de victoire, les hommes de Zinédine Zidane seront champions dès ce jeudi soir, et ce peu importe l'issue du match de Barcelone.

En cas d'égalité forgée contre Villareal, le Real Madrid doit espérer que le FC Barcelone ne gagne pas pour faire la fête dès ce soir.

En cas de défaite, les Madrilènes doivent tabler sur une défaite de Barcelone pour fêter le titre.

Eden Hazard, qui n'a pas réussi à faire ses preuves cette saison à cause de blessures à répétition, devrait être de la partie ce soir pour aider les siens à aller chercher une dixième victoire de rang. Le Brainois remporterait ainsi son premier trophée pour sa première saison au sein de la capitale espagnole. Dans les cages, Thibaut Courtois tentera de préserver ses filets inviolés pour une 19ème fois.

Pour cette avant-dernière journée, neuf des dix matches se disputeront en même temps (21h), tandis que Eibar et Valladolid s'affronteront un peu plus tôt en soirée (18h30). Yannick Carrasco et l'Atletico Madrid pourraient valider leur 3ème place s'ils gagnent et que Séville perd. Enfin, si Januzaj et la Real Sociedad font un résultat semblable à celui de l'Athetic Bilbao, ils valideront leur billet pour l'Europa League.

Retrouvez-nous dès 20h55, sur dh.be, pour vivre ce Real Madrid-Villareal en direct commenté !