Les dirigeants ne seraient pas totalement satisfaits par le travail de l'entraîneur français.

Dans les cordes en Ligue des Champions après sa défaite face à City au Bernabeu (1-2) en huitième de finale, le Real est premier en Liga. Malgré la victoire des Madrilènes le weekend dernier face à son ennemi catalan, Zidane ne ferait toujours pas l'unanimité auprès des dirigeants. Selon le journal britannique The Independant, les Merengues auraient déjà sondé... Mauricio Pochettino pour l'année prochaine.

L'Argentin a l'avantage d'être libre depuis son départ forcé de Tottenham en novembre 2019. Ce n'est pas la première fois que El Pocho est associé à la Casa Blanca. Florentino Pérez était déjà venu aux nouvelles en mars dernier. Finalement, le président avait jeté son dévolu sur Zizou car son autre piste était trop concentrée sur son objectif Ligue des Champions. Les Spurs avaient d'ailleurs perdu contre Liverpool quelques semaines plus tard en finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Selon le journal, le Français aurait des relations conflictuelles avec une partie de son vestiaire. De plus, les rapports entre lui et son président ne seraient plus au beau fixe. Déjà sur la sellette en octobre après une série de résultats décevants, Zinedine Zidane avait réussi à redresser la barre en remontant son club jusqu'à la première place à deux mois de la fin du championnat.