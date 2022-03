Qui sont les "administrateurs de la Fondation caritative" du club ? Ont-ils accepté leurs (nouvelles) responsabilités ? Quelle est la signification juridique de la mesure prise par Abramovich ? Quid si des sanctions sont effectivement prononcées à son égard ?

Alors que le gouvernement et le parlement du Royaume-Uni ont déjà gelé les avoirs de certains fidèles de Vladimir Poutine, le propriétaire des Blues a remis "la gestion et le soin du club aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea". Le flou et la confusion règnent à Stamford Bridge. Selon Thomas Tuchel le fonctionnement du club ne devrait pas pâtir à la suite du pas de côté effectué par Roman Abramovich. Petr Cech, le conseiller technique, et Marina Granovskaia, la directrice générale, restent sagement en place. Reste que le retrait de l'homme d'affaires russe, qui a racheté le club en 2003, a fait naître davantage de questions que de réponses.

