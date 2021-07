Florentino Perez, le président du Real Madrid est au coeur de la tempête depuis ce mardi. Des enregistrements audios ont été divulgués par le média espagnol El Confidencial. Si ce mardi, on apprenait que Perez avait prétendu en 2006 que Casillas et Raul, deux légendes madrilènes étaient "des arnaques" , de nouveaux enregistrements compromettants ont été diffusés.

Cette fois, c'est une conversation de 2012 qui a été dévoilée. Dans celle-ci, on entend Florentino Perez tacler Cristiano Ronaldo : "Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade", a-t-il lâché à l'encontre du Portugais. "Vous pensez que ce gars est normal mais il ne l'est pas, sinon il ne ferait pas tout ce qu'il fait. La dernière bêtise qu’il a faite, que tout le monde a vue… Pourquoi pensez-vous qu’il ait fait cette bêtise ?", entend-on dans l'enregistrement mais sans que le média espagnol ne dévoile l'interlocuteur ni le contexte de la conversation.

Mais le président du Real Madrid a poursuivi : "Son agent, Jorge Mendes ne gère rien. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d’argent dans le domaine du droit à l’image. Aussi, avec ce visage qu’ils ont, avec ce côté provocateur, tout le monde ne les aime pas… C’est tout le contraire de la publicité", s'est-il emporté.

S'il s'était déjà défendu dans un communiqué suite aux premiers enregistrements diffusés, ce deuxième chapitre est un nouveau coup dur pour Perez déjà fragilisé par l'échec du dossier de la Super League.