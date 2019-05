Vince The Prince porte plus que bien son nom.

En bon capitaine, Vincent Kompany s'est érigé en sauveur de Manchester City lundi lors de la réception de Leicester pour le compte de la 37e journée de Premier League. Le défenseur belge a marqué, d'une splendide frappe lointaine, le seul goal de la partie (1-0). Cette réalisation permet à City de reprendre la tête du championnat, avec un point d'avance sur Liverpool, alors qu'il ne reste qu'une seule et unique journée au programme. Après une première mi-temps vierge en but, Kompany a débloqué la situation à la 70e. Pas attaqué par les 'Foxes', le Diable Rouge s'est porté aux abords du grand rectangle afin de décocher un envoi puissant. Son tir s'est logé dans la lucarne gauche de Kasper Schmeichel, impuissant. A noter que Youri Tielemans, titulaire, a joué 75 minutes.

Après le succès in extremis de Liverpool à Newcastle (2-3) grâce à un but de Divock Origi, les Cityzens étaient dans l'obligation de gagner pour reprendre la tête. Non sans-mal, ils y sont parvenus. Avec 95 unités, ils devancent donc Liverpool d'une petite longueur.

En cas de victoire dimanche à Brighton, l'équipe de Pep Guardiola décrochera son 6e titre de champion d'Angleterre. Cette saison, City a déjà remporté la Community Shield et la Coupe de la Ligue. Le 18 mai, les Mancuniens défieront Watford en finale de la FA Cup.