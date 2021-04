"En guise de marque de respect pour son altesse royale, le prince Philip, duc d'Edimbourg, la Premier League a reprogrammé le match" entre les Wolves et les Blades, qui devait démarrer à 14h00 GMT (16h00 heure belge), en même temps que les obsèques de l'époux de la reine Elizabeth, à 19h15 GMT (21h15).

Une minute de silence nationale doit également se tenir à à l'heure des funérailles.

L'autre match du championnat anglais qui doit se disputer ce jour-là, entre Newcastle et West Ham, débutera comme prévu à 11h30 GMT (13h30).

La demi-finale de la Coupe d'Angleterre programmée à Wembley à 16h30 GMT (18h30), débutera elle aussi à l'heure indiquée.

Mais des matches des divisions inférieures, dont beaucoup démarrent à l'heure des obsèques, pourraient être avancés ou reculés.

En Ecosse, où doit se disputer le quatrième tour de la Coupe d'Ecosse, la fédération a chamboulé son programme.

Certains matches ont été avancés au vendredi, d'autres plus tôt dans la journée de samedi ou au contraire reprogrammés plus tard et le toujours explosif Rangers-Celtic, se disputera finalement dimanche.

Le championnat anglais de rugby a, lui aussi, modifié les horaires des ses matches, avec deux coups d'envoi à 11h30 GMT (13H30) et deux à 16h00 GMT (18H00).