Près de trois semaines après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi va effectuer ses débuts en Ligue 1 ce dimanche. Mais pas au Parc des Princes, mais bien au Stade Auguste-Delaune de Reims. C'est face au club de Wout Faes et Thomas Foket que l'Argentin devrait revêtir pour la première fois la vareuse parisienne. "Je pense qu'il effectuera ses premières minutes", a déjà révélé l'entraîneur Mauricio Pochettino à ESPN.

Du côté de Reims, le stade sera comble. Les 20 546 tickets disponibles ont été vendus comme le révèle le responsable du ticketing, Alexandre Jeannin à L'Équipe ce mardi. "Lors du week-end de l'arrivée de Messi à Paris, nous avons vendu autant de tickets en trois jours que lors des trois semaines précédentes. Nous avons eu des demandes du monde entier. C'était exceptionnel", a-t-il expliqué.

Si le stade sera plein comme un oeuf, ce sera également le cas de la salle de presse avec pas moins de 122 demandes d'accréditation : "Avec David Beckham et Zlatan Ibrahimovic, nous avions eu jusqu'à 113 demandes, c'est donc un nouveau record et il reste encore quelques jours avant la rencontre", explique Alexandre Audabram au quotidien sportif français, "Nous avons reçu 50% en plus de demandes d'interview. Des médias américains et argentins seront présents dimanche."