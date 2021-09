C'est son premier but cette saison. Et quel but ! David Okereke et son équipe menaient au score 0-1 quand l'attaquant est parti seul en contre-attaque, depuis sa moitié de terrain. Poursuivi par deux défenseurs adverses, alors qu'il en avait deux autres entre lui et le but, Okereke est allé au bout de son effort sans l'aide du moindre équipier, pas même pour lui créer de l'espace avec une course sans ballon.Un slalom et une frappe du gauche plus tard, Okereke avait déposé sa carte de visite en Serie A.Venise s'est finalement imposé 1-2, donnant un peu plus d'importance encore à ce but du Nigérian. Précisons également que c'est Thomas Henry (ex-OHL) qui avait ouvert le score et, lui aussi, son compteur en Serie A.