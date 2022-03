Souvent critiqué ces dernières semaines à cause d'une baisse de régime inhabituelle, Cristiano Ronaldo a répondu sur le terrain en s'offrant un triplé contre Tottenham, ce samedi.On retiendra surtout sa sublime frappe à distance pour l'ouverture du score, alors que son second but faisait suite à un excellent service de Sancho.Si Tottenham allait ensuite égaliser grâce à un autobut de Maguire, Ronaldo allait parachever son œuvre avec un hat-trick pour offrir les trois points à Manchester United.