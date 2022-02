Le Barça de Xavi va mieux, merci pour lui. Avec un nouveau six sur six, les Catalans ont consolidé leur quatrième place et semblent capables de partir à l'assaut du podium, où les attendent le Betis et le FC Séville.Avec quatorze buts inscrits sur les quatre derniers matches de Liga, les Blaugranas retrouvent de leur superbe. De quoi régaler le Camp Nou, à l'image de ce sublime geste de Pedri contre l'Athletic Bilbao.Tous les buts du match: