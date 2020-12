Cinq buts, une victoire du leader lillois (toutefois dépassé par Lyon à la différence de but en cours de soirée), de la tension, un poteau à la dernière seconde et, surtout, de magnifiques gestes: malgré l'absence de supporters, le stade de la Mosson a pris feu ce mercredi. On apprécie ainsi les arrêts de Mike Maignan, le portier du Losc, la touche technique de Yazici sur le but de la victoire et, surtout, l'incroyable but d'Andy Delort, qui avait égalisé juste avant à l'aide d'un sublime retourné acrobatique.