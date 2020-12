En cette période de Noël, nombreux sont les joueurs de foot qui souhaitent de joyeuses fêtes à leurs fans sur les réseaux sociaux en partageant un selfie d'eux et de leurs proches.

Zlatan Ibrahimovic a lui aussi souhaité un joyeux Noël à ses followers sur Instagra mais d'une façon plus... étonnante. Un doigt ganté faisant un doigt d'honneur! Bref, du Zlatan tout craché.

Ses confidences sur le Covid-19

A noter que le géant suédois avait livré la veille de Noël une interview à nos confrères italiens du Corriere della Sera, dans laquelle il est revenu sur le coronavirus qu'il avait contracté à la fin du mois de septembre. "Quand cela m’est arrivé au début, j’étais assez calme, presque intrigué. Je voulais voir ce qu’était ce Covid. Il a frappé le monde entier, une grande tragédie, et maintenant il est venu à moi", a ainsi raconté Zlatan Ibrahimovic.

Avant d'ajouter: "J’étais chez moi à attendre, à voir ce qui allait se passer. Des maux de tête, pas très forts mais ennuyeux, c’était difficile. J’ai aussi perdu un peu le goût. J’étais là tout le temps, à la maison, énervé, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas bien m’entraîner. Rester immobile, c’est terrible. À un moment donné, je parlais à la maison et je donnais des noms aux murs. Cela devient mental. Vous vous regardez et imaginez tous les maux sur vous, même ceux que vous n’avez pas. Vous avez une douleur pour ce que vous ressentez, et pour ce que vous pensez ressentir."