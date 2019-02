On joue la 89e minute lorsque le Colombien de 20 ans reçoit l'opportunité de se montrer. Trois minutes plus tôt, Huila avait égalisé à un but partout.

Son coach espérait peut-être qu'il fasse la différence... mais ce fût loin d'être le cas. Trois minutes après son entrée sur la pelouse, Zea se lance dans un tacle horrible et violent à hauteur du genou du jeune Andres Amaya, 17 ans.

Heureusement pour ce dernier, il s'en sort miraculeusement sans blessure. Zea, lui, a logiquement été exclu et la rencontre s'est achevée sur un partage (1-1).