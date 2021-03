Wolfsburg se déplaçait du côté d'Hoffenheim ce samedi en Bundesliga. Lesont été battus 2-1 mais ce que l'on retiendra surtout, c'est cette agression du défenseur Paulo Otávio.

En effet, alors que Wolsburg était mené 2-1 et qu'il ne restait plus que quelques secondes, toute l'équipe en ce compris le gardien est montée dans le rectangle adverse pour l'une des dernières phases arrêtées.

Celle-ci ne donnera rien et c'est Hoffenheim qui repartira finalement à l'attaque, vers un but laissé donc vide. Mais l'attaquant local, plutôt que de rapidement frapper à distance vers le but, poursuivra sa traversée de terrain. Et un retour en catastrophe de Paulo Otávio Rosa da Silva l'empêchera de conclure. Mais ce qui va faire le tour des réseaux sociaux, c'est la violence du tacle. Les deux pieds décollés du sol, l'arrière gauche brésilien est littéralement venu "faucher" son adversaire par derrière. Evidemment, l'arbitre n'hésitera pas à lui adresser une carte rouge... bien méritée. Quand au joueur touché, il s'en sortira heureusement sans bobos mais visiblement très irrité!