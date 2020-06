Avec cette frappe sur la barre transversale, les chances de titre de l'Inter Milan sont plus maigres encore.

A neuf points de la Juve et un match de moins, l'Inter Milan n'avait pas le choix et se devait de gagner à domicile face à Sassuolo. Tout avait très mal commencé quand Caputo inscrivait le premier but de la rencontre pour les visiteurs après seulement quatre minutes de jeu. Heureusement, Romelu Lukaku est passé par là en fin de première mi-temps pour égaliser sur penalty. Dans la foulée, l'Inter prenait l'avantage avant les citrons.

A l'heure de jeu, Roberto Gagliardini, seul face au but vide dans le petit rectangle, après que le gardien ait repoussé une frappe de Lukaku, se devait de faire le break et inscrire le 3-1. Malheureusement, son envoi puissant a fini sur la latte.

Vingt petites minutes plus tard, l'Inter se faisait rejoindre avant de reprendre l'avantage et, à nouveau, encaisser en fin de partie.

Dorénavanat, les Interistes pointent à 8 unités de la Juventus et 4 de la Lazio, défaite sur la pelouse de l'Atalanta.