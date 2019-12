Grâce à sa victoire face à l'Ajax ce dimanche (1-0), l'AZ a rejoint les Amstellodamois en tête de l'Eredivisie. Si les Kaaskoppen se vantent d'avoir la meilleure défense du championnat, c'est le trident offensif composé de Stengs, d'Idrissi et de Boadu qui séduit particulièrement.

Sous la houlette d'Arne Slot, l'AZ produit un jeu offensif et attrayant. Avec 39 buts marqués en championnat, l'AZ a la deuxième meilleure attaque, seul l'Ajax fait mieux (52). Calvin Stengs (20 ans), Oussama Idrissi (23 ans) et Myron Boadu (18 ans) forment le trio le plus prolifique d'Eredivisie : ensemble, ils ont inscrit 23 des 39 buts, soit 59%, de leur équipe. À titre de comparaison, Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino ont marqué 22 buts des 42 de Liverpool (52%) en Premier League.

Calvin Stengs et Myron Boadu sortent de graves blessures et sont deux purs produits du centre de formation de l'AZ. Assez polyvalent, le premier est souvent déployé sur le flanc droit mais peut également opérer en tant que meneur de jeu, ce fut notamment le cas lors des précieuses victoires face à Feyenoord, au PSV et à l'Ajax. Stengs se distingue avant tout par son aisance technique et son excellente vision de jeu. Ses 4 buts et 7 assists (dont 5 pour Boadu) lui ont permis d'être sélectionné par Ronald Koeman pour les matchs face à l'Irlande du Nord et à l'Estonie. Titulaire d'entrée, il a effectué ses débuts contre l'Estonie (victoire 5-0) et a immédiatement réussi à apporter sa pierre à l'édifice en offrant deux buts à Wijnaldum.

(...)