Tous les signaux montrent désormais que Lionel Messi prolongera son contrat.

Un sourire radieux et un trophée soulevé comme si c’était son premier. Lionel Messi était heureux comme un gamin samedi soir après le coup du sifflet final. “C’est une journée très heureuse pour ce groupe qui méritait de la joie”, a réagi le numéro 10 du Barça auteur d’un doublé et d’une prestation cinq étoiles. “C’est très spécial d’être le capitaine de l’équipe où j’ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever cette coupe.”

Gagner des titres, c’est pourtant devenu une habitude pour le sextuple Ballon d’Or. Il en a remporté 35 avec le FC Barcelone, dont sept fois cette même coupe du Roi. Mais il y avait quelque chose de différent dans celui-ci. Comme s’il était l’argument qui lui manquait pour ne pas quitter le club à la fin de la saison.