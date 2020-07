Le Werder Brême envisage d’ajouter une clause de crise dans les contrats des nouveaux joueurs en vertu de laquelle ils renoncent à une partie de leur salaire en cas d’imprévus comme la pandémie de coronavirus. Le directeur général du club de Bundesliga, Frank Baumann, a déclaré mercredi au journal Weser Kurier que leur service juridique travaille sur la question. Les salaires des joueurs pourraient diminuer jusqu’à 20 % pendant une certaine période. "Des efforts sont faits pour inclure une telle clause afin d’amortir le risque financier après un évènement imprévu, a déclaré Baumann. Je suppose que nous inclurons cela dans les contrats de tous les joueurs." Brême a eu recours à un prêt de l’État après que le coronavirus a frappé, nombre d’employés du club ont été placés en chômage partiel et les joueurs ont renoncé à un montant non divulgué de leurs salaires. Baumann a déclaré qu’il attendait une recommandation de la part de la Ligue (DFL) car il s’agit de conséquences financières entre un club et un joueur.