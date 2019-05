Le Zénit Saint-Petersbourg, auteur d'un nul 1-1 à Grozny, a remporté samedi son cinquième titre de champion de Russie après le faux pas du Lokomotiv Moscou, battu 2-0 lors de son déplacement à Toula.

Déjà sacré en 2007, 2010, 2012 et 2015, le club entraîné par Sergey Semak compte neuf points d'avance à trois journées de la fin de la saison et un meilleur bilan face à son dauphin, dont la place qualificative directe en Ligue des champions est menacée par le FC Krasnodar et deux autres clubs moscovites, le CSKA et le Spartak.

Le Zénit a appris qu'il était titré quelques heures après le coup de sifflet final de son déplacement en Tchétchénie, où il a obtenu le point du match nul, en partie du fait des nombreuses parades décisives de son portier Andrey Lunev.

Le Brésilien Ismael Silva a permis à Grozny d'ouvrir le score à la 55e mais l'Argentin Sebastian Driussi a égalisé en toute fin de match (87e).

"Je suis content que mes joueurs aient arraché le nul dans un match très difficile", a commenté Semak, qui s'exprimait avant d'apprendre la déconvenue de son dernier rival.

"Quand on n'est qu'à un jet de pierre du titre, c'est vraiment difficile de se forcer à jouer à son meilleur", a-t-il souligné.

Face à l'Arsenal Toula, le Lokomotiv a cédé face aux réalisations de Zelimkhane Bakaev (24e) et du Monténégrin Luka Djordjevic, prêté par le Zénit (59e).

A six points du Lokomotiv, le Spartak, 5e, est allé s'imposer samedi 1-0 sur le terrain d'Ekaterinbourg et peut toujours rêver d'une qualification directe en Ligue des champions la saison prochaine sans passer par les barrages, réservés à l'équipe terminant en 3e place.

Dimanche, Krasnodar, actuel 3e, se rend à Rostov et le CSKA, 4e, reçoit le Dynamo Moscou.