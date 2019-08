Non-titulaire lors de la première journée face à Watford, Leandro Trossard était bien sur le terrain au coup d'envoi ce samedi lors de la rencontre face à West Ham. Et on peut dire que notre compatriote s'est mis en évidence. En première mi-temps, il a ouvert le score mais son but a été annulé par la VAR.

Ce n'était que partie remise. À la 65e minute de jeu, quelques minutes après l'ouverture du score de West Ham, Trossard remet les deux équipes à égalité. L'ancien genkois reçoit le ballon à l'entrée de la surface et frappe hors de portée du gardien adverse. Des débuts rêvés pour celui qui est arrivé cet été en provenance de Genk pour 20 millions d'euros.

Le score ne bougera plus dans cette rencontre. Avec 4 points sur 6 Brighton est actuellement troisième en Premier League.

Liverpool s'est imposé 1-2 à Southampton. Divock Origi a remplacé Mohammed Salah (79e) alors que les Reds menaient 0-2 grâce à Sadio Mane (45e+1, 0-1) et Roberto Firmino (71e, 0-2). Danny Ings a rendu l'espoir aux Saints (83e, 1-2), qui n'ont pu empêcher les Reds d'arracher un deuxième succès.

Le retour en Premier League ne se passe pas bien pour Aston Villa et Bjorn Engels. Les Villans ont subi une deuxième défaite contre Bournemouth (1-2). Grâce à Joshua King sur penalty (2e, 0-1) et Harry Wilson (12e, 0-2), les visiteurs ont pris les trois points malgré le but de Douglas Luiz (71e, 1-2).

Christian Kabasele a assisté du banc à la deuxième défaite de Watford à Everton (1-0). Le Brésilien Bernard a inscrit l'unique but de la rencontre.

Plus tôt dans la journée, Arsenal a battu 2-1 Burnley sans Steven Defour toujours blessé.