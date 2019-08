Non-titulaire lors de la première journée face à Watford, Leandro Trossard était bien sur le terrain au coup d'envoi ce samedi lors de la rencontre face à West Ham. Et on peut dire que notre compatriote s'est mis en évidence. En première mi-temps, il a ouvert le score mais son but a été annulé par la VAR.





Ce n'était que partie remise. À la 65e minute de jeu, quelques minutes après l'ouverture du score de West Ham, Trossard remet les deux équipes à égalité. L'ancien genkois reçoit le ballon à l'entrée de la surface et frappe hors de portée du gardien adverse. Des débuts rêvés pour celui qui est arrivé cet été en provenance de Genk pour 20 millions d'euros.





Le score ne bougera plus dans cette rencontre. Avec 4 points sur 6 Brighton est actuellement troisième en Premier League.