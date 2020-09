La Premier League a décidé d’ouvrir sa campagne 2020/2021 par un duel entre deux champions : celui de Premier League, Liverpool, reçoit celui de Championship, Leeds United. Un choc, aussi, entre deux tacticiens atypiques, des personnalités hors-norme, élues par leurs pairs managers de la saison 2019/2020, Jürgen Klopp en D1, Marcelo Bielsa en D2.

Leeds United, triple champion d’Angleterre (1969, 1974 et 1992) et vice-champion à cinq reprises (1965, 1966, 1970, 1971 et 1972), retrouve l’élite avec gourmandise, et délivrance. Le club du Nord de l’Angleterre avait quitté la Premier League sur la pointe des pieds, au terme de la saison 2003-2004, alors qu’il avait pourtant atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2001 (éliminé par Valence, qui le priva d’une nouvelle finale de C1, comme en 1975). Il connut même ensuite le purgatoire de la League One (D3), en 2007, pendant trois saisons. Et trembla sous les affres d’une disparition, exsangue financièrement et empêtré dans des changements d’actionnariats accompagnés de tempêtes qui faillirent emporter les plus fidèles des supporters…

(...)