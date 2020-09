Après leur sacre en Championship, les Whites retrouvent la Premier League. Avec Marcelo Bielsa aux commandes.



Les fidèles d’Elland Road l’attendaient. Tout une région l’attendait. Après 16 ans d’absence, Leeds United, club emblématique d’Angleterre, a enfin décroché son aller (simple ?) vers la Premier League. Comment ? De la plus belle des manières : en marchant sur la robuste compétition qu’est la Championship et en étant couronné champion. Si durant l’entièreté de la campagne, les Peacocks se livraient à une lutte sans merci avec West Bromwich, ils ont finalement terminé avec dix points d’avance sur les Baggies, leurs dauphins. Un fameux écart entre le 1er et le 2e qui n’avait plus été observé en Championship depuis plus d’une décennie. La marge témoigne finalement ô combien les hommes de Marcelo Bielsa méritaient ce titre. D’autant plus qu’ils offraient, la plupart du temps, du spectacle.

(...)