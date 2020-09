Les Foxes ont digéré leur titre de 2016 et peuvent à nouveau envisager de belles choses, grâce à leurs promesses… et leurs trois joueurs belges.



Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Dauphins des Reds durant dix journées, les Foxes ont occupé la dernière marche du podium les douze matches suivants, pour finalement terminer aux portes du Big Four et se contenter d’une qualification en Europa League.

Du 19 octobre au 8 décembre, les hommes de Brendan Rodgers ont enchaîné huit victoires d’affilée, dont une gifle 0-9 infligée à Southampton. Le moment fort de leur saison. Le problème, c’est qu’ils ont loupé le sprint final, avec un trop maigre bilan de quatre points sur quinze, laissant ainsi Manchester United et Chelsea les dépasser au classement. De quoi nourrir des regrets alors que leur cinquième position n’est en soi pas mauvaise. Ils ont devancé quelques grosses écuries comme Arsenal et Tottenham, et leurs supporters ont à nouveau vibré, ce qui n’avait plus été le cas depuis pas mal de temps.

(...)