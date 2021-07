Le vainqueur de la dernière FA Cup, où jouent les Diables rouges Youri Tielemans, Timothy Castagne et Dennis Praet, présentera ses plans concrets le mois prochain. Il est prévu d'étendre la capacité du stade de 8.000 pour le porter à 40.000 places. Cela ferait du King Power Stadium le dixième plus grand stade de Premier League.

La zone entourant le stade serait également davantage développée avec un hôtel de 220 chambres et une "arena" pour accueillir des événements. Cet été et cet automne, les supporters et les riverains pourront s'exprimer sur ces projets lors de différentes réunions.